На Миргородщині завівся серійний крадій велосипедів

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 383

У Миргороді завівся серійний крадій велосипедів – чоловіка підозрюють у щонайменше 8-ми епізодах злочинної діяльності. Як інформує відділ комунікації поліції Полтавської області, дільничні офіцери поліції вже встановили особу злочинця.

Протягом травня 2021 року до Миргородського райвідділу поліції надійшов ряд повідомлень від містян про викрадення їх велосипедів з під’їздів багатоповерхівок. Поліцейські з'ясували, що крадієм виявився 62-річний миргородець, який раніше мав проблеми із законом за майнові злочини.

За всіма фактами крадіжок слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, з кваліфікуючою ознакою «повторність».

Слідчі за місцем проживання підозрюваного знайшли викрадені велосипеди та вилучили їх у якості речових доказів. Чоловіку повідомили про підозру, зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Поліція Полтавщини звертається до громадян з проханням відповідально ставитися до зберігання свого майна. Не залишайте велотранспорт у легкодоступних місцях, у під'їздах багатоповерхівок чи у підвальних приміщеннях. Якщо залишаєте двоколісник навіть на кілька хвилин - обов'язково закріпіть його на надійний ланцюг або замок. Окрім того, зберігайте всі документи на велосипед. За їх допомогою ви зможете підтвердити право власності на майно у разі крадіжки.