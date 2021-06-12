Подорожі під час пандемії: які умови в'їзду до інших країн є для українців

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 825

Наприклад, у травні найбільш популярними курортами серед українських туристів були Туреччина, Єгипет та Об'єдані Арабські Емірати

Незважаючи на пандемію коронавірусу, українці все одно подорожують та вирушають у відпустку за кордон. Через COVID-19 при відвідуванні популярних туристичних напрямків діє низка обмежень і вимог.

Які умови в'їзду до інших країн для українців, ви можете дізнатися з інфографіки нижче:





Наразі для громадян України відкриті кордони з понад 100 країнами. З більш докладним описом і вичерпним переліком держав можна ознайомитися на сайті Міністерства закордонних справ.

До речі, у травні найбільш популярними курортами серед українських туристів були Туреччина, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати. Про це інформує пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль» у фейсбуці.

У списку популярних курортних міст:

Анталія, Шарм-еш-Шейх, Хургада, Стамбул, Даламан, Дубай, Бодрум, Амстердам, Тбілісі, Анкара.

Частка пасажирів, які подорожували за цими напрямками, становила 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.