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Подорожі під час пандемії: які умови в'їзду до інших країн є для українців

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 825

 

Наприклад, у травні найбільш популярними курортами серед українських туристів були Туреччина, Єгипет та Об'єдані Арабські Емірати

Незважаючи на пандемію коронавірусу, українці все одно подорожують та вирушають у відпустку за кордон. Через COVID-19 при відвідуванні популярних туристичних напрямків діє низка обмежень і вимог.

Які умови в'їзду до інших країн для українців, ви можете дізнатися з інфографіки нижче:


 
Наразі для громадян України відкриті кордони з понад 100 країнами. З більш докладним описом і вичерпним переліком держав можна ознайомитися на сайті Міністерства закордонних справ.

До речі, у травні найбільш популярними курортами серед українських туристів були Туреччина, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати. Про це інформує пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль» у фейсбуці.

У списку популярних курортних міст:

  1. Анталія,
  2. Шарм-еш-Шейх,
  3. Хургада,
  4. Стамбул,
  5. Даламан,
  6. Дубай,
  7. Бодрум,
  8. Амстердам,
  9. Тбілісі,
  10. Анкара.

Частка пасажирів, які подорожували за цими напрямками, становила 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: путешествия карантин
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