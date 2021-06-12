У провулку Героїв Бреста автомобіль збив електроопору

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За попередніми даними, водій Korando не вписався у поворот
Сьогодні, 12 червня, у провулку Героїв Бреста автомобіль Korando збив електроопору. Світлини очевидці виклали у соцмережах.
За попередніми даними від свідків події, водій не вписався у поворот, через що й врізався у стовп.