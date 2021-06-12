На Полтавщині водій наїхав на 16-річну дівчину з немовлям

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12 червня близько 11.30 у місті Пирятині 53-річний водій на авто ГАЗ 3302-206 наїхав на 16-річну дівчину, яка несла на руках однорічну дитину. Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, це сталося на перехресті вулиць Соборної та Успенської.

Унаслідок ДТП пішохід та немовля отримали травми, їх доставили до лікарні для обстеження та встановлення ступеню тяжкості отриманих ушкоджень.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює обставини та причини аварії.