Вболівальники «Кременя» провели легенду Андрія Олійника

Вчора, 01:08 Переглядів: 2 373

































Фото: Артем Коваленко

Футболісти «Кременя», 5 червня, програли «Металісту 1925» й втратили навіть теоретичні шанси залишитися у Першій лізі. Попри невдалий сезон та заключну домашню гру - вболівальники «Кременя» підтримали рідний клуб. Цей матч став останнім домашнім матчем в кар’єрі старожила та легенди «Кременя» Андрія Олійника.

«Олійник Андрій!», «Гоп, давай, давай, Олійника на поле випускай!»… заряджали вболівальники «Кременя». Й на 85 хвилині тренерський штаб господарів випустив на поле Андрія Олійника. Останній домашній матч Андрія в рідних стінах. Попри невтішний результат команди – особисто Андрій цю гру зіграв «на нуль».

Після фінального свистка вболівальники підготували сюрприз для легенди. Ультрас запалили фаєра та запустили синьо-білий дим, який покрив трибуни стадіону «Кремінь-Арена». Вболівальники оплесками та зарядами подякували Андрію, а той ледь стримуючи сльози подякував кременчужанам за підтримку та сюрприз. Наостанок вболівальники підкидували Андрія та зробили спільне фото на пам'ять на фоні банера «Андрій Олійник One club man».

Андрій Олійник робив свої перші кроки у футболі під керівництвом тренера Олександр Мулиндіна. Дебютував 20 років тому - 30 вересня 2001 року в ДЮФЛУ за «Атлант-Кремез». Кременчужани тоді перемогли ДЮСШ-11 Чорноморець (Одеса) з рахунком – 3:1. З 2003 року й до сьогодні виступає за футбольний клуб «Кремінь». За 16 сезонів Андрій Олійник виступав під керівництвом 8 тренерів та разом з командою у 2020 році пройшли реорганізацію (з МФК у ФК «Кремінь»). За 18 сезонів у «Кремені», 16 з яких за професійну команду, Андрій Олійник зіграв 226 матчів.

"One club man" - особлива каста футболістів. Люди, які всю кар'єру без винятку присвячують одному клубу. Зберігають відданість за часів тріумфів і гірких поразок. Вболівальники відчувають до них особливі почуття. Щось більше, ніж повагу або навіть любов. Імена цих футболістів назавжди прописані особливим шрифтом в історії клубів. Найбільш відомі приклади всьому світу: Джачінто Факкетті, Джузеппе Бергомі, Сандро Маццола (всі - Інтер), Франко Барезі і Паоло Мальдіні (обидва - Мілан), Рінус Міхелс (Аякс), Зепп Майєр (Баварія), Гарі Невілл і Пол Скоулз (обидва - МЮ), Карлес Пуйоль (Барселона)...

В Україні це Олександр Шовковський (Динамо), Андрій Несмачний (Динамо), Дмитро Шутков (Шахтар), Юрій Богданов (Зірка). Ще в клубі "One club man" (провели за команду не менше 100 матчів): Володимир Чеснаков (Ворскла) та Андрій Олійник (Кремінь).