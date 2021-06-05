На Першотравневій «гранатовий красень» збив велосипедиста

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5 червня, близько 19.45, на вул. Першотравневій тролейбус збив велосипедиста. Як повідомляють очевидці, тролейбус обганяв велосипедиста, не взяв достатнього інтервалу і зачепив його.

У велосипедиста ссадна на руках. Йому викликали швидку.