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На Першотравневій «гранатовий красень» збив велосипедиста

Сьогодні, 20:12 Переглядів: 481

 

На місці працювала «швидка»

5 червня, близько 19.45, на вул. Першотравневій тролейбус збив велосипедиста. Як повідомляють очевидці, тролейбус обганяв велосипедиста, не взяв достатнього інтервалу і зачепив його.

У велосипедиста ссадна на руках. Йому викликали швидку.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП тролейбус велосипедист
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