На Першотравневій «гранатовий красень» збив велосипедиста

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На місці працювала «швидка»
5 червня, близько 19.45, на вул. Першотравневій тролейбус збив велосипедиста. Як повідомляють очевидці, тролейбус обганяв велосипедиста, не взяв достатнього інтервалу і зачепив його.
У велосипедиста ссадна на руках. Йому викликали швидку.