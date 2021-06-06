26-27 червня стартує другий етап «Барсук Трофі»

Вчора, 08:07 Переглядів: 966

Другий етап серії «Барсук Трофі» відбудеться 26-27 червня у Прилуках Чернігівської області. Змагання присвячені пам’яті активіста позашляхового автомобільного спорту та голови Відокремленого підрозділу Автомобільної федерації України у Полтавській області, керівника клубу «Кремінь повний привід» Віктора Малашенка.

Нагадаємо, що у травні на правобережжі Кременчука відбулися автоперегони «Тропа Барсука» на кубок імені Віктора Малашенка. У змаганнях взяли участь учасники з Сєвєродонецька, Києва, Дніпра, Харкова, Кременчука та інших міст України.

Автомобілі долали перешкоди через пісок, багнюку, кущі та болото.

Спортсмени змагалися в категоріях «Туризм» та «Спортивні авто» (ТР3,ТР2,ТР1 – перероблені машини, ATV,UTV – квадро цикли та баггі).

Результати перегонів: