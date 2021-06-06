Мер Малецький пообіцяв нормальну дорогу до лікарні «Кременчуцька»

Вчора, 09:03 Переглядів: 1 558 Коментарів: 1

Він сказав, що на це «будуть кинуті всі сили ШРБУ»

Мер міста Віталій Малецький ставить у пріоритет ремонт під'їзних шляхів до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Так він сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів після засідання виконкому. Запитували про середній ремонт доріг. Малецький заявив, що після ремонту вулиці Першотравневої «усі сили ШРБУ будуть кинуті на лікарню «Кременчуцька». Йдеться про в'їзд до лікарні.

Що стосується вулиць, то серед пріоритетів мер назвав вулицю Ємельяна Пугачова на Ревівці, а також ремонт вулиці Академіка Маслова — обидві після ремонту водоканалу.