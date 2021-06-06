Вода у Дніпрі відповідає вимогам, а у Кагамлику - ні

Вчора, 10:01 Переглядів: 1 096

Встигніть скупатися у Дніпрі, доки ще можна

Кременчуцький МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 4 червня показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 6 200, кінець пляжу 6 200, (допустиме значення – 5 000).

Показники мікробіологічної забрудненості води річкової р. Дніпро відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 2 300, кінець пляжу 6 200, (допустиме значення -10 000).

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.