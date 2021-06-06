Вода у Дніпрі відповідає вимогам, а у Кагамлику - ні

Кременчуцький МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 4 червня показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Показники мікробіологічної забрудненості води річкової р. Дніпро відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.