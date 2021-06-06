За добу на Полтавщині сталися три ДТП, в яких травмувалися п’ятеро чоловік

Вчора, 11:01 Переглядів: 1 194 Коментарів: 1

Дорожньо-транспортні пригоди сталися 5 червня, у Нових Санжарах, у Лохвицькій та Кременчуцькій територіальних громадах Полтавщини. Як повідомляє пресслужба поліції, внаслідок ДТП травмувалися 5 осіб, із них 4 неповнолітніх.

У селищі Нові Санжари, 5 червня близько 2.20 зіткнулися мотоцикл LONCIN під керуванням 17-річного водія, з 19-річним велосипедистом. Внаслідок ДТП травмованого велосипедиста госпіталізували до Новосанжарської ЦРЛ. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Цього дня, близько 15.30, поблизу села Пухальщина, Кременчуцького району, 15-річний водій, керуючи легковиком ВАЗ 211540 під час руху допустив перекидання автомобіля. Внаслідок ДТП водія та двох пасажирів 13 та 14 років, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Кременчуцької дитячої лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Ще одна автопригода сталася 5 червня, близько 16.10 поблизу села Шкадрети, Лохвицької територіальної громади, Полтавської області. Мотоцикл SHINERAY під керуванням 17-річного водія зіткнувся з автомобілем FIAT під керуванням 54-річного водія. Обидва водії - мешканці Лохвицької територіальної громади. Унаслідок ДТП водія мотоцикла госпіталізували до місцевої лікарні. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.