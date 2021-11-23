Де в Кременчуці відключатимуть світло 24 листопада: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 624

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 23 листопада. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

вул. Івана Мазепи, 25, 25-А, 26, 26-Б;

вул. 29 Вересня, 10/24.

З 6.00 до 19.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

з 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: