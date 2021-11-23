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Де в Кременчуці відключатимуть світло 24 листопада: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 624

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 23 листопада. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Івана Мазепи, 25, 25-А, 26, 26-Б;
  • вул. 29 Вересня, 10/24.

З 6.00 до 19.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

з 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Житлобудівна;
  • вул. Вагонна;
  • вул. Кохнівська;
  • вул. Кавалерійська;
  • вул. Остапа Вишні;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Сергія Єфремова;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Переяслівська;
  • вул. Сумська;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Піщана;
  • вул. Хорольська;
  • вул. Кріворудна;
  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Сєдова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Художня;
  • вул. Івасюка;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пров. Нечая;
  • пров. Сєдова;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського;
  • пров. Піщаний;
  • пров. Транспортний;
  • пров. Шкільний;
  • пров. Житлобудівний;
  • пров. Деповський;
  • пров. Межовий;
  • пр. Житлобудівний;
  • пр. Старицького;
  • 1-й пр. Кохнівський;
  • 2-й пр. Кохнівський;
  • 3-й пр. Кохнівський;
  • 1-й туп. Парковий;
  • 2-й туп. Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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