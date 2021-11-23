«Ковідні» гроші: завтра лікарі дитячої лікарні отримають виплати за жовтень

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 1

За словами Максима Середи, договір з НСЗУ вже підписали і кошти надійшли до лікарні

Як стало відомо під час сесії міської ради, лікарі Кременчуцької дитячої лікарні отримають «ковідні» виплати за жовтень вже вранці 24 листопада. Депутатка Лариса Гориславець запитала під час засідання, чи планують заплатити ці гроші лікарям найближчим часом - адже виплат вони чекають вже давно.

- Мені НСЗУ надіслала листа, що станом на листопад цей договір ще не укладено з дитячою лікарнею, його надано в лікарню для виправлення помилок.

У відповідь голова департаменту охорони здоров'я Максим Середа повідомив:

- Договір уклали 2 листопада, подали звіт 5 листопада, і сьогодні лікарня отримала кошти по даному пакету «Стаціонарна допомога хворим на коронавірусну інфекцію». Тому гроші за жовтень будуть виплачені сьогодні ввечері або завтра вранці.

Щодо помилок у договорі, пан Середа запевнив, що в той же день (2 листопада) усі помилки були виправлені і договір підписаний.



