Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук

«Ковідні» гроші: завтра лікарі дитячої лікарні отримають виплати за жовтень

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 1

 

За словами Максима Середи, договір з НСЗУ вже підписали і кошти надійшли до лікарні

Як стало відомо під час сесії міської ради, лікарі Кременчуцької дитячої лікарні отримають «ковідні» виплати за жовтень вже вранці 24 листопада. Депутатка Лариса Гориславець запитала під час засідання, чи планують заплатити ці гроші лікарям найближчим часом - адже виплат вони чекають вже давно.

Лікарі Кременчуцької дитячої лікарні незабаром отримають «ковідні» доплати
- Мені НСЗУ надіслала листа, що станом на листопад цей договір ще не укладено з дитячою лікарнею, його надано в лікарню для виправлення помилок.

У відповідь голова департаменту охорони здоров'я Максим Середа повідомив:

- Договір уклали 2 листопада, подали звіт 5 листопада, і сьогодні лікарня отримала кошти по даному пакету «Стаціонарна допомога хворим на коронавірусну інфекцію». Тому гроші за жовтень будуть виплачені сьогодні ввечері або завтра вранці.

Щодо помилок у договорі, пан Середа запевнив, що в той же день (2 листопада) усі помилки були виправлені і договір підписаний.


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: гроші виплати НСЗУ договір
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх