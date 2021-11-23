«Ковідні» гроші: завтра лікарі дитячої лікарні отримають виплати за жовтень

Як стало відомо під час сесії міської ради, лікарі Кременчуцької дитячої лікарні отримають «ковідні» виплати за жовтень вже вранці 24 листопада. Депутатка Лариса Гориславець запитала під час засідання, чи планують заплатити ці гроші лікарям найближчим часом - адже виплат вони чекають вже давно.
У відповідь голова департаменту охорони здоров'я Максим Середа повідомив:
Щодо помилок у договорі, пан Середа запевнив, що в той же день (2 листопада) усі помилки були виправлені і договір підписаний.
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