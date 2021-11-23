Названі причини зриву термінів ремонтів в кременчуцьких дитсадках, але контракт з підрядником не розірвуть

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 96

23 листопада під час сесії Кременчуцької міськради депутати розглянули додаткове питання «Про заслуховування звітів керівників відповідних організацій про зрив строків реалізації проекту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м.Кременчук».

Нагадаємо, це проєкт з термомодернізації вартістю 10 млн євро, який виконується за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). І саме через цей проєкт нині зачинено 8 дитсадків.

Причина 1. Нема робітників

Замовником виступає спеціально створене для реалізації цього проєкту комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК). Перед депутатами звітував директор КМЕК Вадим Качан. Нової інформації було мало — майже все це вже лунало під час попередніх депутатських засідань, у тому числі виїзних.

Тези виступу:

підряднику виплачений аванс двома траншами — 2 млн 86 тис грн та 1 млн 43 тис грн (20% та 10% вартості контакту), тобто загальна сума авансування — 3 млн 129 тис євро;

роботи були розпочаті з 15.04.21р. в 14 школах, з 1.06.21 р. - у 14 дитсадках;

на даний час встановлені ІТП в 12 школах, замінено 50% вікон;

є відставання від графіку виконання робіт — взагалі не виконувалися роботи із заміни труб опалення, радіаторів, встановлення приточно-витяжної вентиляції.

Вадим Качан назвав причиною відставання у контракті дії «деяких субпідрядників», яких наймав генпідрядник проєкту — ТОВ «ММС «Арт-Проже».

- На жаль, підрядник не зміг залучити необхідну кількість працівників, - заявив Вадим Качан.





Причина 2. Нема ні договірної ціни, ні графіків

Про це заявив Іван Вагнер, представник генпідрядника ТОВ «ММС «Арт-Проже». Він сказав, що акти виконаних робіт не підписані, аванс уже використаний і, крім того, компанія вклала 1 млн євро власних коштів. Підписані контракти на термомодернізацію закладів передбачали, що через 7 днів після проєктування мали бути узгоджені (додатками) уточнені графіки виконання робіт, обсяги та ціни.

- Ні нові обсяги робіт, ні нові графіки, ні нові ціни не узгоджені, - заявив Іван Вагнер.

Трохи згодом мер Віталій Малецький пояснив, що зміни до контрактів потрібно узгоджувати з консультантами ЄБРР — та на даний час відповіді від них не отримано.

Причина 3. Прорахунки у проєктуванні та будівництві

Виступив і Микола Воловик — керівник комунально-виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ), яке здійснює технічний нагляд за виконанням робіт. Він підтвердив, що акти виконаних робіт візуються - але не не підписуються, бо немає юридичних підстав: не узгоджена договірна ціна.

Він теж озвучив причини зриву контракту:

невиконання умов контракту підрядною організацією;

прорахунки в проєктній документації;

недостатня якість робіт;

неузгодження договірної ціни.

Причини названі — але депутати більше години не могли визначитися, що з цим робити далі. Депутати Плескун, Роженко, Гориславець, Лазоренко, Терещенко наполягали на розірванні контракту з генпідрядником.

Мер Кременчука Віталій Малецький та голова дружньої йому фракції «За майбутнє» Микола Бокован — проти цього. Бокован сказав про те, що треба дочекатися завершення робіт, навіть заявив:

- Дураку півроботи не показують, - заявив Бокован.

Пролунало явно на адресу колег, які ходили дивитися на якість ремонтів у дитсадках та критикували підрядника. Сам Бокован жодного разу не ходив...

Депутати також пропонували заслухати керівника робочої групи з реалізації проєкту — це перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. (До речі, група в 2021 році жодного разу не збиралася — як видно, було нецікаво, що робиться у дитсадках). Та мер сказав, що це недоцільно — і відвів удар від свого заступника...

У підсумку рішення про розірвання контракту з підрядником не приймалося.