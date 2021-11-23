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Кременчук, Освіта

Названі причини зриву термінів ремонтів в кременчуцьких дитсадках, але контракт з підрядником не розірвуть

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 96

 

Дискусія тривала майже півтори години

23 листопада під час сесії Кременчуцької міськради депутати розглянули додаткове питання «Про заслуховування звітів керівників відповідних організацій про зрив строків реалізації проекту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м.Кременчук».

Нагадаємо, це проєкт з термомодернізації вартістю 10 млн євро, який виконується за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). І саме через цей проєкт нині зачинено 8 дитсадків.

Причина 1. Нема робітників

Замовником виступає спеціально створене для реалізації цього проєкту комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК). Перед депутатами звітував директор КМЕК Вадим Качан. Нової інформації було мало — майже все це вже лунало під час попередніх депутатських засідань, у тому числі виїзних.

Тези виступу:

  • підряднику виплачений аванс двома траншами — 2 млн 86 тис грн та 1 млн 43 тис грн (20% та 10% вартості контакту), тобто загальна сума авансування — 3 млн 129 тис євро;

  • роботи були розпочаті з 15.04.21р. в 14 школах, з 1.06.21 р. - у 14 дитсадках;

  • на даний час встановлені ІТП в 12 школах, замінено 50% вікон;

  • є відставання від графіку виконання робіт — взагалі не виконувалися роботи із заміни труб опалення, радіаторів, встановлення приточно-витяжної вентиляції.

Вадим Качан назвав причиною відставання у контракті дії «деяких субпідрядників», яких наймав генпідрядник проєкту — ТОВ «ММС «Арт-Проже».

- На жаль, підрядник не зміг залучити необхідну кількість працівників, - заявив Вадим Качан.


Причина 2. Нема ні договірної ціни, ні графіків

Про це заявив Іван Вагнер, представник генпідрядника ТОВ «ММС «Арт-Проже». Він сказав, що акти виконаних робіт не підписані, аванс уже використаний і, крім того, компанія вклала 1 млн євро власних коштів. Підписані контракти на термомодернізацію закладів передбачали, що через 7 днів після проєктування мали бути узгоджені (додатками) уточнені графіки виконання робіт, обсяги та ціни.

- Ні нові обсяги робіт, ні нові графіки, ні нові ціни не узгоджені, - заявив Іван Вагнер.

Трохи згодом мер Віталій Малецький пояснив, що зміни до контрактів потрібно узгоджувати з консультантами ЄБРР — та на даний час відповіді від них не отримано.

Причина 3. Прорахунки у проєктуванні та будівництві

Виступив і Микола Воловик — керівник комунально-виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ), яке здійснює технічний нагляд за виконанням робіт. Він підтвердив, що акти виконаних робіт візуються - але не не підписуються, бо немає юридичних підстав: не узгоджена договірна ціна.

Він теж озвучив причини зриву контракту:

  • невиконання умов контракту підрядною організацією;

  • прорахунки в проєктній документації;

  • недостатня якість робіт;

  • неузгодження договірної ціни.

Причини названі — але депутати більше години не могли визначитися, що з цим робити далі. Депутати Плескун, Роженко, Гориславець, Лазоренко, Терещенко наполягали на розірванні контракту з генпідрядником.

Мер Кременчука Віталій Малецький та голова дружньої йому фракції «За майбутнє» Микола Бокован — проти цього. Бокован сказав про те, що треба дочекатися завершення робіт, навіть заявив:

- Дураку півроботи не показують, - заявив Бокован.

Пролунало явно на адресу колег, які ходили дивитися на якість ремонтів у дитсадках та критикували підрядника. Сам Бокован жодного разу не ходив...

Коли відчиняться дитсадки у Кременчуці? На якій стадії затяжні ремонти?

Депутати також пропонували заслухати керівника робочої групи з реалізації проєкту — це перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. (До речі, група в 2021 році жодного разу не збиралася — як видно, було нецікаво, що робиться у дитсадках). Та мер сказав, що це недоцільно — і відвів удар від свого заступника...

У підсумку рішення про розірвання контракту з підрядником не приймалося.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КМЕК термомодернізація дитсадки ремонт ЄБРР
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