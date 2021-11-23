На автомийці у Лубнах чоловік вдарив іншого ножем у груди - той вижив і прийшов у лікарню

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21 листопада, близько 13.00, до лубенської лікарні за допомогою звернувся чоловік із ножовими пораненнями грудей. Про це повідомила пресслужба поліції.

Слідчоі з’ясували, що місцевий 37-річний чоловік, перебуваючи поблизу автомийки у Лубнах, умисно вдарив ножем у груди 43-річного лубенця. Після цього він сів в автівку і втік.

- У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, поліцейським вдалося встановити місцеперебування та затримати правопорушника, який переховувався у сусідній області. Наразі його затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру та взяли під домашній арешт у нічний час доби, - повідомив Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках відкритого кримінального провадження призначена низка судових експертиз. Слідчі дії тривають.