Міжнародна асоціація позашкільної освіти просить кременчуцьку владу не реорганізовувати позашкілля

Рекомендують створити у Кременчуці комісію, щоб розібратися у ситуації
Батьківський комітет Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (колишня станція юних техніків) направив колективне звернення до Міжнародної асоціації позашкільної освіти щодо реорганізації позашкілля у нашому місті. Асоціація занепокоєна ситуацією у Кременчуці і попросила міську владу не ухвалювати рішення щодо об'єднання трьох закладів в один, бо громадськість цього не підтримує.
Співробітники закладів позашкільної освіти, які хочуть реорганізувати, бояться тиску з боку місцевої влади, тому просили «ТелеграфЪ» не розкривати своїх імен. Вони розповіли, що ні представники профільної депутатської комісії з питань освіти, ні співробітники департаменту освіти не відвідали колектив і не розповіли, що чекає на людей далі – чи залишаться вони на своїх місцях, ми працюватимуть і надалі у приміщеннях своїх закладів. Адже працівники мають дізнаватися заздалегідь щодо кадрових змін чи реорганізаційних процесів, але поки що офіційно інформацію до них так і не донесли.