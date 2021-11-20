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Кременчук, Освіта

Міжнародна асоціація позашкільної освіти просить кременчуцьку владу не реорганізовувати позашкілля

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 274

Рекомендують створити у Кременчуці комісію, щоб розібратися у ситуації

Батьківський комітет Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (колишня станція юних техніків) направив колективне звернення до Міжнародної асоціації позашкільної освіти щодо реорганізації позашкілля у нашому місті. Асоціація занепокоєна ситуацією у Кременчуці і попросила міську владу не ухвалювати рішення щодо об'єднання трьох закладів в один, бо громадськість цього не підтримує.

Одночасно просимо створити комісію і розібратися у ситуації. До складу даної комісії просимо залучити представників Міжнародної асоціації позашкільної освіти, у тому числі Полтавського відділення асоціації. Про прийняте рішення просимо повідомити у визначений законодавством строк, - йдеться у відповіді на звернення.

Відповідь на колективне звернення
Відповідь на колективне звернення

Співробітники закладів позашкільної освіти, які хочуть реорганізувати, бояться тиску з боку місцевої влади, тому просили «ТелеграфЪ» не розкривати своїх імен. Вони розповіли, що ні представники профільної депутатської комісії з питань освіти, ні співробітники департаменту освіти не відвідали колектив і не розповіли, що чекає на людей далі – чи залишаться вони на своїх місцях, ми працюватимуть і надалі у приміщеннях своїх закладів. Адже працівники мають дізнаватися заздалегідь щодо кадрових змін чи реорганізаційних процесів, але поки що офіційно інформацію до них так і не донесли.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: позашкільна освіта станция юных техников реорганизация обращение
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