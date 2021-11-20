Запаслися: на Полтавщині у двох чоловіків знайшли цілий арсенал зброї

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 425

Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Слідчі та працівники карного розшуку поліції Полтавщини проводили оперативно-розшукові та слідчі дії в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні і знайшли у мешканців Зіньківщини зброю, боєприпаси та набої різних калібрів. За повідомленням відділу комунікації поліції області, вилучений «арсенал» направили на експертизу.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Артем Родигін розповів:

- Під час проведення санкціонованих судом обшуків, слідчі та оперативники, під процесуальним керівництвом прокуратури, вилучили у двох місцевих мешканців два пістолети, нарізну гвинтівку з оптичним прицілом, гладкоствольну та помпову рушниці, дрібнокаліберний пристрій, гранату з запалом, димові шашки, сигнальні ракети та кілька сотень набоїв різного калібру.

Наразі слідчі встановлюють джерело походження зброї та навіщо вона знадобилася чоловікам, вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.