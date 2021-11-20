Школа №28 у Кременчуці суміщатиме навчання з ремонтом у коридорах

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 212

Із 22 листопада (із понеділка) відновлюють роботу міські школи – діти знову сядуть за парти. Чи працюватиме при цьому школа №28? Чи завершені там роботи з термомодернізації? Про це запитали міського голову журналісти онлайн після засідання виконкому 19 листопада. Нагадаємо, через те, що в приміщеннях не було відкосів, діти займалися якийсь час у дві зміни, а потім почалася дистанційка.

Ситуацію прокоментував керівник департаменту освіти Геннадій Москалик. Він каже, що учні цієї школи на навчання вийдуть, але при цьому ремонти у коридорах (влаштування відкосів після заміни вікон) ще триватимуть. Він вважає, що це не заважатиме навчальному процесу…