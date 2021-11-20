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На проспекті Лесі Українки мікроавтобус збив 42-річного велосипедиста

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 535

 

Травмованого велосипедиста ушпиталили

19 листопада близько 19.00 на проспекті Лесі Українки 64-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz збив кременчужанина на велосипеді.

Травмованого 42-річного велосипедиста госпіталізували до місцевої лікарні.

За фактом ДТП вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП велосипедист травми
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