Фотофакт: біля «Амстору» зіткнулися дві Toyota

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Інформації про потерпілих немає

20 листопада біля магазину «Амстор» (на виїзді з парковки) зіткнулися дві автівки Toyota. Про це повідомили очевидці у соцмережах.

Інформації про потерпілих наразі немає.