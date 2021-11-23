У Миргороді патрульні 12 км гналися за п'яним водієм ВАЗа

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 362

У Миргороді, 22 листопада, близько 16.20, водій ВАЗ-21099, рухаючись з неосвітленим номером вулицею Гоголя, проїхав на червоний сигнал світлофора. Це порушення правил дорожнього руху зафіксував мобільний екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Поліцейські одразу подали сигнал про зупинку транспортного засобу, але водій проігнорував вимогу і почав тікати, злісно порушуючи правила дорожнього руху. На неодноразові законні вимоги поліцейських зупинитися, водій ВАЗу не реагував.

Як повідомили у пресслужбі поліції, зупинити правопорушника вдалося за 12 км від Миргорода, у селі Дібрівка. При спілкуванні з водієм поліцейські побачили, що він перебуває у стані сп’яніння. Правопорушнику запропонували пройти освідування, але він категорично відмовився.

За вчинення ряду адміністративних правопорушень поліцейські склали стосовно нетверезого 38-річного миргородця 4 адміністративних матеріали: