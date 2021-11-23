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Кременчук, Коронавірус / Карантин

23 листопада коронавірус виявили у 190 кременчужан, серед них шестеро дітей

Сьогодні, 20:47 Переглядів: 516 Коментарів: 2

 

За добу померли два пацієнти

23 листопада в місті зареєстрували сто дев'яносто нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли сто дев'ять жінок віком від 18 до 87 років, сімдесят п'ять чоловіків віком від 22 до 90 років, чотири дитини віком від 6 до 15 років та двоє немовлят 3 місяці і 4,5 місяців. Із вперше виявлених випадків захворювання сто шістдесят чотири пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, двадцять шість – лікуються в інфекційних шпиталях, із них троє вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується двісті шістдесят осіб. Одужала сто п'ятдесят одна людина.

На жаль, померли два пацієнти: жінка 73 років та чоловік 64 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Загалом в Кременчуці зареєстрували 15 683 хворих, одужало 11 451, померло 492.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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Коментарі: 2

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Чувааак:
Сьогодні, 20:50

Хто там себе в груди бив шо він молодець бо завдяки обмеженням зараження пішло на спад?


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Sleash:
Сьогодні, 21:14

Цитата: Чувааак

Хто там себе в груди бив шо він молодець бо завдяки обмеженням зараження пішло на спад?

Так сегодня же сессия была, где нагинать за садики опять начали ...статистика в два раз сразу. Сидите дома, зачем нам митинги под мерией


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