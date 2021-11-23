У Полтаві слюсаря водоканалу пирнули ножем під час роботи

23 листопада у Полтаві, близько 16.00, слюсаря водоканалу пирнули ножем під час роботи. Про це повідомила пресслужба Полтававодоканалу у фейсбуці.
Це сталося на вул. Безвірницькій, де проходили планові роботи щодо відключення боржників. Виявивши незаконне підключення до мережі водопостачання, бригада звернулася до домогосподарства, що підключилося просто до вуличної колонки.
В результаті слюсар, який працював у складі бригади за вказаною адресою, потрапив до лікарні з ножовим пораненням.
На місці події працювали правоохоронці.
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