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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві слюсаря водоканалу пирнули ножем під час роботи

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 244

 

Комунальники виявили незаконне підключення

23 листопада у Полтаві, близько 16.00, слюсаря водоканалу пирнули ножем під час роботи. Про це повідомила пресслужба Полтававодоканалу у фейсбуці.

Це сталося на вул. Безвірницькій, де проходили планові роботи щодо відключення боржників. Виявивши незаконне підключення до мережі водопостачання, бригада звернулася до домогосподарства, що підключилося просто до вуличної колонки.

В результаті слюсар, який працював у складі бригади за вказаною адресою, потрапив до лікарні з ножовим пораненням.

На місці події працювали правоохоронці.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: водоканал ножове поранення Полтава
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