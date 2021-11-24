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На Полтавщині знайшли понівечене тіло, однак офіційна причина смерті - переохолодження

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 504

 

У поліції говорять про те, що остаточна причина смерті чоловіка наразі невідома

У селі Гожули 16 листопада місцеві жителі знайшли понівечене тіло 43-річного чоловіка. Медичний експерт у довідці про смерть написав, що чоловік помер через переохолодження. Однак дружина загиблого впевнена, що чоловіка вбили.

- Коли мені його показали в мене просто був шок. Я не кричала й не плакала, я тільки поцілувала його і вийшла. А коли я вийшла я вже почала кричати й битися головою об стіну він був побитий до невпізнання. Забравши його додому, я його роздягнула, помила й зробила фото та відео його тіла, – повідомила журналістам ТСН дружина загиблого Тетяна Косс.

Жінка припускає, що чоловіка побив односелець.

- Речі мого чоловіка знайшли біля двору підозрюваного, а в його будинку була кров її теж взяли на експертизу. Людина, яку підозрюємо, затримали на кілька годин, а зараз він спокійно ходить на роботу й по селищу, – додала дружина загиблого.

В поліції стверджують, що остаточного результату слідства ще немає й справою поки ще займаються.

- Висновок експерта може вважатися доказом й офіційним документом, тому чекає на висновок судово-медичної експертизи. На даний час вона ще триває, висновок до слідчого поки що ще не надійшов, – зазначив пресофіцер поліції Полтави Василь Зуб.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: tsn.ua
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