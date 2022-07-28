28 липня, у День Державності України, росія випустила 20 ракет з трьох напрямків, повідомив Українській правді речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За даними повітряних сил, росіяни випустили ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря, «Іскандер» з району Зябровка Гомельської області Білорусі та ракети Х-22 з дальніх бамбардувальників Ту-22м3, які базуються на аеродромі Шайковка в Росії.
Всього - близько 20 ракет.
Зранку 28 липня повітряна тривога лунала в багатьох регіонах України. Російська армія ударив по Київщині, Чернігівщині та Кропивницькому.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер