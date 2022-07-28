У День Державності України росія випустила 20 ракет з трьох напрямків

28.07.2022, 16:01 Переглядів: 3 263

Гатили з Білорусі, Чорного моря та росії

28 липня, у День Державності України, росія випустила 20 ракет з трьох напрямків, повідомив Українській правді речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За даними повітряних сил, росіяни випустили ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря, «Іскандер» з району Зябровка Гомельської області Білорусі та ракети Х-22 з дальніх бамбардувальників Ту-22м3, які базуються на аеродромі Шайковка в Росії.

Всього - близько 20 ракет.

На жаль, в силу важкості ураження подібних повітряних цілей, цього разу ППО не вдалося збити ці ракети, - йдеться в повідомленні.

Зранку 28 липня повітряна тривога лунала в багатьох регіонах України. Російська армія ударив по Київщині, Чернігівщині та Кропивницькому.



