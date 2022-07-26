28 липня Україна вперше відзначатиме День державності

Вчора, 22:03 Переглядів: 276

Мінкультури представило айдентику до свята та запрошує її використовувати

28 липня Україна вперше відзначатиме День державності. 24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України, та підписав відповідний указ.

До дня нового свята Мінкультури презентувало айдентику - концепцію єдиної візуальної символіки свята. Запрошують використовувати спеціально створений візуал на рызних платформах.



«Наразі виготовлено інформаційні продукти, що містять дизайн-макети, експозиційні макети, шрифти, логотипи, патерни, кольори тощо. Під час відзначення Дня Державності України усі охочі можуть використовувати інформаційні продукти, які розміщені в електронному вигляді за посиланням . Наголошуємо, що їх використання є безоплатним та не потребує додаткових погоджень і дозволів», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в основі концепції відзначення Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу.

«Ця айдентика створена для того, щоб викликати відчуття єдності, адже у всіх нас, як українців, один символ – тризуб. Окрім цього, завдяки даній кампанії ми знищуємо міф про те, що Україна – молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичів, а саме від знаку Володимира Великого, а це є прямим свідченням нашої тисячолітньої історії», – пояснюють автори айдентики.

Вони зазначають, що патерн створюється завдяки поєднанню різних тризубів з наших чотирьох категорій і кольорових квадратів та використали нейтральні кольори:

тілесний;

малиновий (як на козацьких хорогвах);

жовтий (як скотч і у військових);

синій з українського прапора .

Кожен з тризубів у патерні має своє значення. Вони є символом боротьби, незалежності, історії та ідентичності.

Нагадаємо, в основі концепції відзначення Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу.