Поповнення армії рф: найманці з Центральної Азії, зеки, пенсіонери та примусово мобілізовані

Ще одне джерело поповнення окупаційної російської армії – віддалені та депресивні регіони рф
Про те, що рф намагається набрати найманців для поповнення поріділих лав своєї окупаційної армії з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених, представників віддалених регіонів та примусово мобілізованих в окупованих районах, переважно в ОРДЛО, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.
Вони також відмічають зміну тактики рф у поповненні особовим складом окупаційного контингенту на території України. Зокрема, щоб уникнути небажаного оголошення загальної мобілізації, набір військовослужбовців ведеться через приватні військові компанії, росгвардію та «ЛДНР».
ГУР Міноборони також фіксує випадки примусу місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей до підписання «контрактів» на службу в російських військах. Українським розвідникам відомо і про активну роботу щодо відбіру бойовиків для окупаційних військ у колоніях.
Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 26 липня склали майже 40 тисяч загиблих. Про кількість поранених окупантів Генштаб не повідомляє, але їх у 3-4 рази більше.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер