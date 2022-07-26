Поповнення армії рф: найманці з Центральної Азії, зеки, пенсіонери та примусово мобілізовані

Вчора, 21:35 Переглядів: 336

Про те, що рф намагається набрати найманців для поповнення поріділих лав своєї окупаційної армії з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених, представників віддалених регіонів та примусово мобілізованих в окупованих районах, переважно в ОРДЛО, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

- В рф активно розгортається кампанія під гаслом «від кожного суб'єкта федерації по батальйону». В її рамках кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону «добровольців» для участі у війні проти України. Щоправда, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Зокрема, влада москви формує так званий «мерівський полк», в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство рф, - зазначають українські військові розвідники.

Вони також відмічають зміну тактики рф у поповненні особовим складом окупаційного контингенту на території України. Зокрема, щоб уникнути небажаного оголошення загальної мобілізації, набір військовослужбовців ведеться через приватні військові компанії, росгвардію та «ЛДНР».

ГУР Міноборони також фіксує випадки примусу місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей до підписання «контрактів» на службу в російських військах. Українським розвідникам відомо і про активну роботу щодо відбіру бойовиків для окупаційних військ у колоніях.

- Розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 26 липня склали майже 40 тисяч загиблих. Про кількість поранених окупантів Генштаб не повідомляє, але їх у 3-4 рази більше.