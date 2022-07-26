Російські окупанти мають намір перейменувати Маріуполь

Вчора, 20:29 Переглядів: 492

Російські окупанти надумали перейменувати Маріуполь у Жданов. Про це повідомляє офіційна влада Маріуполя та радник міського голови Петро Андрющенко.

За їх даними, загарбники поширюють інформацію про можливе перейменування окупованого Маріуполя разом з проведенням так званого «референдуму».

«В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферендум розглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов. Логічно, чого там», - написав Андрющенко.

Нанадаємо, рашисти готують фейкове розслідування про події у маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців. За допомогою кількох знімальних груп російських пропагандистських телеканалів готують постановочні відео, що нібито «мають довести», що вибух у драмтеатрі стався всередині приміщення, і всі руйнування сталися нібито внаслідок детонації великої кількості вибухівки», а кількість жертв нібито складала не більше 14 осіб.



