Російські окупанти мають намір перейменувати Маріуполь

Російські окупанти надумали перейменувати Маріуполь у Жданов. Про це повідомляє офіційна влада Маріуполя та радник міського голови Петро Андрющенко.
За їх даними, загарбники поширюють інформацію про можливе перейменування окупованого Маріуполя разом з проведенням так званого «референдуму».
Нанадаємо, рашисти готують фейкове розслідування про події у маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців. За допомогою кількох знімальних груп російських пропагандистських телеканалів готують постановочні відео, що нібито «мають довести», що вибух у драмтеатрі стався всередині приміщення, і всі руйнування сталися нібито внаслідок детонації великої кількості вибухівки», а кількість жертв нібито складала не більше 14 осіб.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер