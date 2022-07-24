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ГУР: Росіяни готують фейки про «злочини ЗСУ» у драмтеатрі Маріуполя

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 234

 Зігнали пропагандистів на зйомки, щоб перекласти відповідальність за скоєні злочини

Російські окупанти готують фейкове розслідування про події у маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними ГУР, росіяни готують до оприлюднення власне псевдорозслідування щодо обставин бомбового удару по драмтеатру у Маріуполі. Окупанти спробують зняти з себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувалися у приміщенні театру. Здебільшого там були жінки й діти.

«Окупанти за допомогою кількох знімальних груп російських пропагандистських телеканалів готують постановочні відео, що нібито «мають довести», що вибух у драмтеатрі стався всередині приміщення, і всі руйнування сталися нібито внаслідок детонації великої кількості вибухівки», а кількість жертв нібито складала не більше 14 осіб. Російські пропагандисти навіть знайшли "свідків" для своїх сюжетів, які нібито бачили, як напередодні люди у військовій формі заносили ящики" до будівлі», - йдеться в повідомленні.

Розвідка нагадує, що російські літаки прицільно вдарили по приміщенню театру двома 500-кілограмовими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, 16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Разом з тим у дворах драмтеатру було два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.

25 березня Маріупольська міськрада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинули близько 300 людей. За даними Associated Press, кількість загиблих може досягати 600 людей.

Біля театру в Маріуполі були написи «Дети» для пілотів авіації

У травні окупанти завершили розбір завалів і вивезення тіл загиблих із драмтеатру. За словами радника мера Петра Андрющенка, тепер неможливо буде дізнатися, скільки насправді цивільних було вбито ударом російської авіабомби – людей поховано під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Маріуполь
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