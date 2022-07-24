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Кременчук, Гроші

У Кременчуці на систему «Безпечна громада» планують витратити майже 13,5 млн гривень

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 221

 Найбільше коштів піде на придбання камер відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве обладнання та їх техобслуговування

22 липня на на позачерговій сесії міської ради кременчуцькі депутати ухвалили рішення про затвердження Програми розвитку інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» на 2022-2024 роки в новій редакції.  

У пояснювальній записці до документа вказано, що програму приймають для підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення   моніторингу ситуації на важливих об’єктах Кременчука. 

Так, існуюча  інформаційно-аналітична система «Безпечна громада» складається Ситуаційного центру (комплекс інформаційного та програмного забезпечення) та Централізованої системи відеоспостереження - це вузли відеоспостереження. Вони «стежать» за автошляхами, в’їздами у місто, громадськими місцями, навчальними закладами, промпідприємствами, органами управління тощо.  

Як вказано у пояснювальній записці до програми, цей перелік об’єктів не є вичерпним і може коригуватися та доповнюватися. 

Таким чином основними завданнями  Програми є створення нових вузлів Централізованої системи з підключенням до усіх існуючих камер міста незалежно від форми власності та  встановлення засобів аналітики на камери для моніторингу факторів впливу на ситуацію, розпізнавання, сповіщення, зв’язку, контролю та керування подією.


Скільки коштуватиме безпека

Загальний обсяг фінансування програми -  13,48 млн гривень, з них кошти міського бюджету - 13,1 млн гривень, інші джерела - 331 тис. гривень. Цього року планують витратити 3,62 млн гривень, 2023-го - 5,48 млн гривень, у 2024 році - 4,38 гривень. Найбільша стаття витрат - створення нових вузлів Централізованої системи відеоспостереження (придбання камер відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве обладнання та їх техобслуговування, розробка відповідних проєктів та монтажні роботи) Протягом трьох років на ці цілі витратять майже 6 млн гривень. Це 1,5 млн гривень - на встановлення засобів аналітики на камери відеоспостереження для моніторингу. Крім того, на ремонт та техобслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання Системи піде близько 4 млн гривень. 


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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: Безпечна громада програма сесія
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