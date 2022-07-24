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Рідна хата пахне гаром від градів та смерчів: випустили кліп з малюнків дітей про війну

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 101

 

Український блогер випустив анімаційний кліп на пісню «Додому»

З початку повномасштабного вторгнення росії маленьким українцям довелося швидко подорослішали, їх мрії стали зовсім не дитячими. Малюки вже, побачили все жахіття війни. Всі пережиті страждання малеча  відтворює у своїх малюнках.

У КрНУ провели психологічний тренінг для маленьких кременчужан з собаками-обнімаками

Український блогер випустив кліп з малюнків дітей про війну. Один з таких малюнків був малюнок 9-річного Марка з Кременчука.

 

- Цю не пародію на пісню «Додому» Калуш так Софка ми присвячуємо Маріуполю та всім тимчасово окупованим територіям Украïни «Додому» Kalush feat. Skofka - це наш перший анімаційний клiп, тож дуже сподіваємося, що ви підтримаєте наші старання,- йдеться в дописі під відео на YouTube - каналі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна діти Маріуполь
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