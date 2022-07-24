Рідна хата пахне гаром від градів та смерчів: випустили кліп з малюнків дітей про війну

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 101

З початку повномасштабного вторгнення росії маленьким українцям довелося швидко подорослішали, їх мрії стали зовсім не дитячими. Малюки вже, побачили все жахіття війни. Всі пережиті страждання малеча відтворює у своїх малюнках.

Український блогер випустив кліп з малюнків дітей про війну. Один з таких малюнків був малюнок 9-річного Марка з Кременчука.

- Цю не пародію на пісню «Додому» Калуш так Софка ми присвячуємо Маріуполю та всім тимчасово окупованим територіям Украïни «Додому» Kalush feat. Skofka - це наш перший анімаційний клiп, тож дуже сподіваємося, що ви підтримаєте наші старання,- йдеться в дописі під відео на YouTube - каналі.