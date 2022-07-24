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Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на наступний тиждень

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 392

 Астрологiчний прогноз на 25-31 липня 2022 року 

ОВЕН (21.03-20.04).
Контакти i знайомства вiдкриють перспективи в особистому i професiйному життi. Не запускайте фiнансовi справи i не йдiть на авантюри. Не вередуйте, щоб вiдносини з коханими принесли радiсть.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Для успiху в бiзнесi доведеться напружитись. Якщо подолаєте труднощi, одержите надбавку до окладу, тiльки будьте уважнi з фiнансами. Любовним вiдносинам загрожують випробування.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).
У професiйному життi розрахунок i наполегливiсть принесуть прибуток. Уникайте конфлiктiв на роботi. Доходи повиннi бути хорошi. Прагнiть бiльше часу проводити з сiм`єю, дiтьми.

РАК (22.06-23.07).
Робота зажадає нестандартних пiдходiв. Якщо не вплутаєтеся в сумнiвнi операцiї, то накопичите грошей i придбаєте щось цiнне. У сiм`ї потрясiння маловiрогiднi. Не вiдмовляйтеся вiд поїздок.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Успiх в роботi забезпечать смiливiсть, енергiйнiсть i талант органiзатора. Доходи будуть цiлком пристойними. Пощастить в любовi i дружбi. Залишаться сили i на домашнi справи.

ДIВА (24.08 -23.09).
На роботi проявляйте кмiтливiсть i правильно розподiляйте навантаження. Гнучко вiдстоюйте свої iнтереси. Прибуток вас порадує. Тиждень обiцяє розвиток романтичних вiдносин, змiцнення сiм`ї.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
Освоюйте новi напрями в бiзнесi. Будьте активнi, а якщо робота не приносить радостi, шукайте нову. Доходи зростуть до кiнця тижня. Не вiдмовляйтеся вiд знайомств в людних мiсцях.

СКОРПIОН (24.10-22.11).
Робота зажадає активностi, завзятостi i терпiння. Смiливо розширюйте бiзнес. Ви можете досягти великих професiйних успiхiв i це обов`язково вiдобразиться на доходах. Будьте обережнi в особистих зв`язках.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).
Тиждень вдалий для бiзнесу, укладення угод. Доходи збiльшаться. Придiляйте увагу близьким, але не нехтуйте дружнiм спiлкуванням. Частiше бувайте на свiжому повiтрi.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
На роботi завойовуйте авторитет, демонструючи якостi менеджера. Можете пiднятися на чергову сходинку кар`єрних сходiв. Можливе отримання додаткового заробiтку. Не будьте обачливi в коханнi.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
Щоб подолати збої в роботi, ухвалюйте чiткi рiшення, не вiдмовляйтеся вiд порад колег. Не виключений солiдний прибуток. Пiдтримуйте себе у формi. З новими зв`язками будьте напоготовi, можливий обман.

РИБИ (20.02-20.03).
Проявляйте в роботi творчi здiбностi, оригiнальнiсть мислення, пiдвищуючи авторитет в очах начальства i колег. Доходи - не нижче за середнi. Гармонiя в сiм`ї легко досягається, але можливi дрiбнi сварки i образи.


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Автор: ТелеграфЪ
Теги: гороскоп
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