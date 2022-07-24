Полтава прийняла веслувальників на чемпіонаті до Дня державності

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 117

23-24 липня на базі КЗ ДЮСШ «Веслувальник» тривав відкритий чемпіонат Полтавської області з веслування на човнах «Дракон», приурочений до Дня державності України. Як повідомляє Полтавська ОВА, Полтава прийняла більше 200 спортсменів, які змагалися на дистанціях 200 та 500 м.

Так, за загальною сумою двох дистанцій переможцями у відкритому класі стали команди «Веслувальник» (Полтава, 16-18 юніори, Д-10) та «Драгонком» (Горішні Плавні, 19+, Д-10 та Д-22).

У змішаному класі у категорії 19-40+ (Д-12) перемогу здобула команда з міста Дніпро (ДЮСШ №8), полтавський «Драгонбот» виборов «срібло».