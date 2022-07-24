В «Укрпошті» розповіли, коли марка з фразою авторства кременчуцького DJ ProBass з'явиться у продажу

В «Укрпошті» розповіли, що випуск марки «Доброго вечора, ми з України» з'явиться у продажу вже 28 липня.
Зазначається, що новеньких марок з трактором буде 5 млн екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж. Більше деталей обіцяють згодом.
Нагадаємо, авторами треку «Доброго вечора, ми з України», фраза з якою стала «крилатою», є кременчужанини. Фраза увійшла навіть до Вікіпедії. Пісня виконана у дуеті діджеїв PROBASS ∆ HARDI – DJ ProBass (Артем Ткаченко) та DJ Hardi (Максим Мокренко). Клькість переглядів кліпу давно перевалила за 10 мільйонів.
Хлопці записали трек ще у жовтні 2021 року, а в березні 2022, у розпал російської агресії, він вийшов на 8 місце в українському чарті Apple Music.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер