100%: ППО збила всі ракети, випущені по Хмельницькому

Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів
Вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила всі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині, повідомив речник командування Повітряні сили ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Так, протягом доби українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни. Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.
Раніше повідомлялось, що вранці 21 липня у Хмельницькій області чули вибухи.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер