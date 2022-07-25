100%: ППО збила всі ракети, випущені по Хмельницькому

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 953

Вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила всі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині, повідомив речник командування Повітряні сили ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Сьогодні наша ППО спрацювала на відмінно, маємо чи не вперше 100% результат. Вранці була ракетна атака з акваторії Чорного моря – чотири ракети «Калібр» полетіли у бік Хмельницької області. Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією – маємо чотири збиті крилаті ракети», - сказав він.

Так, протягом доби українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни. Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.

Раніше повідомлялось, що вранці 21 липня у Хмельницькій області чули вибухи.