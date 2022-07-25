Поліція з початку повномасштабної війни розпочала понад 24 500 кримінальних справ проти російських загарбників

Національна поліція протягом 5 місяців повномасштабної війни росії проти України розпочала понад 24 500 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями рф. 385 російських окупантів та їх посібники мають офіційний статус підозрюваних. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.
Зазначається, що поліція з початку війни опрацювала близько 3,5 мільйона повідомлень громадян. Загалом зареєстровано понад 106 000 злочинів, і це всього на 6% менше, ніж минулого року.
Також Нацполіція розпочала понад 24 500 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями російської федерації.
За його словами, посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стану вплинуло на ріст цієї категорії правопорушень. Таких зареєстровано понад 24 500 тисячі, а це вдвічі менше, ніж того року. Поменшала і кількість ДТП - майже утричі. Також знизилася на 30% смертність на дорогах.
Натомість наразі є зростання незаконного поводження зі зброєю, умисних вбивств та викрадень транспорту. Проте одна із найбільш болючих тем, як наголошує Клименко, - потерпілі від війни діти.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер