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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Поліція з початку повномасштабної війни розпочала понад 24 500 кримінальних справ проти російських загарбників

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 154

 Звіт на 5 місяців роботи

Національна поліція протягом 5 місяців повномасштабної війни росії проти України розпочала понад 24 500 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями рф. 385 російських окупантів та їх посібники мають офіційний статус підозрюваних. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook. 

Зазначається, що поліція з початку війни опрацювала близько 3,5 мільйона повідомлень громадян. Загалом зареєстровано понад 106 000 злочинів, і це всього на 6% менше, ніж минулого року. 

Також Нацполіція розпочала понад 24 500 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями російської федерації.

- Понад 1000 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність. 174 особи отримали повідомлення про підозру. Крім того, поліцейські затримали понад 1530 осіб, причетних до диверсійної діяльності, - поінформував Ігор Клименко.   

За його словами, посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стану вплинуло на ріст цієї категорії правопорушень. Таких зареєстровано понад 24 500 тисячі, а це вдвічі менше, ніж того року. Поменшала і кількість ДТП - майже утричі. Також знизилася на 30% смертність на дорогах.

Натомість наразі є зростання незаконного поводження зі зброєю, умисних вбивств та викрадень транспорту. Проте одна із найбільш болючих тем, як наголошує Клименко, - потерпілі від війни діти.

- Страшна статистика: 358 дітей загинуло, 684 - поранено. За цей час поліція отримала повідомлення про зникнення 3779 маленьких українців. За лічені години вдалося знайти 3591 зниклу дитину. 188 діток ще знаходяться у розшуку. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти та повернути в родину кожну загублену дитину, - підкреслив він. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна поліція
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