«Кремінь» у більшості розгромно програв «ЛНЗ»

У суботу, 23 липня, футбольний клуб «Кремінь» у селі Лебедин Черкаської області зустрівся з «ЛНЗ». Кременчуцька команда поступилася супернику.
Голи: Войцеховський (23, 25, з пенальті), Савін (42), Замуренко (90+1)
«Кремінь»: Музичка (Єрмолов 46), Азізов (ГНП 46), ГНП (Пилипенко 46), Сидоренко (ГНП 46), ГНП (Товкач 46), ГНП (Жданович 46), ГНП (Молько 46, Галоян 70, ГНП 89), Савіцький (Лісняк 46), Галоян (П’ятибрат 46), ГНП (Галата 46), Вівдич (Куць 46). В.о. головного тренера: Роман Локтіонов
Попередження: Полюлях (67, 87) - Сидоренко (24)
Вилучення: Полюлях (87, друге попередження)
*ГНП - гравець на перегляді
У цьому матчі троє футболістів «Кременя» отримали травми:
Владислав Молько - розсічення в районі брови, наклали 5 скоб
Віктор Пилипенко - розтягнення бічної зв'язки колінного суглоба
Сімон Галоян - забій сідничного нерва
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер