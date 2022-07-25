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«Кремінь» у більшості розгромно програв «ЛНЗ»

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 294

  Кременчуцька команда не змогла забити супернику

У суботу, 23 липня, футбольний клуб «Кремінь» у селі Лебедин Черкаської області зустрівся з «ЛНЗ». Кременчуцька команда поступилася супернику. 

«ЛНЗ» - «Кремінь» - 4:0

Голи: Войцеховський (23, 25, з пенальті), Савін (42), Замуренко (90+1)
«Кремінь»: Музичка (Єрмолов 46), Азізов (ГНП 46), ГНП (Пилипенко 46), Сидоренко (ГНП 46), ГНП (Товкач 46), ГНП (Жданович 46), ГНП (Молько 46, Галоян 70, ГНП 89), Савіцький (Лісняк 46), Галоян (П’ятибрат 46), ГНП (Галата 46), Вівдич (Куць 46). В.о. головного тренера: Роман Локтіонов

Попередження: Полюлях (67, 87) - Сидоренко (24)

Вилучення: Полюлях (87, друге попередження)

*ГНП - гравець на перегляді

У цьому матчі троє футболістів «Кременя» отримали травми:

Владислав Молько - розсічення в районі брови, наклали 5 скоб

 

Віктор Пилипенко - розтягнення бічної зв'язки колінного суглоба

 

Сімон Галоян - забій сідничного нерва

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК ЛНЗ, ФК Кремінь
Теги: футбол Кремінь
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