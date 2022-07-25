Кременчужанин помер під купою сміття у власному домі

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 697

Щоб дістатись до тіла, рятувальникам довелося працювати 2 години

24 липня у приватному будинку в провул. козачому виявили тіло чоловіка. Як повідомили у пресслужбі поліції,

чоловікові було 67 років. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Тіло направили на судово-медмчну експертизу.

Увесь будинок померлого був завалений сміттям, тож, щоб дістатися до тіла викликали рятувальників і ті 2 години розбирали завали мотлоху.