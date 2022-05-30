Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

Трек «Доброго вечора, ми з України!» перетнув позначку у 10 мільйонів

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 380

 

Найпопулярніший трек від кременчужан лунає всюди

Фраза «Доброго вечора, ми з України» увійшла навіть до Вікіпедії і звучить у приспіві кременчуцького музичного дуету діджеїв PROBASS ∆ HARDI – DJ ProBass (Артем Ткаченко) та DJ Hardi (Максим Мокренко). Вже на сьогодні кількість переглядів перевалила за 10 мільйонів. 

Цей трек підіймає дух українців та навіть змушує рашистів красти ці легендарні слова та мелодію.

Цікаво, що знамените «Доброго вечора, ми з України» вимовляють не кременчужани, а Марко Галаневич з популярного українського гурту «ДахаБраха». Хлопці виконали трек ще у жовтні 2021 року, а в березні 2022, у розпал російської агресії, він вийшов на 8 місце в українському чарті Apple Music.

«Доброго вечора, ми з України»: кременчужанин Dj Probass «підірвав» TikTok та YouTube

 

З першого дня повномасштабної війни фраза «Доброго вечора, ми з України» стала культовою. З неї починає свої звернення голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, часто вживає міністр оборони Олексій Резніков, військові, захисники.

Речення наносять на одяг, підписують ним свої профілі у соцмережах – як своєрідний упізнавальний знак і гордість за те, що ти українець. За такий внесок міський голова Кременчука Віталій Малецький нагородив авторів треку нагрудним знаком «За заслуги перед містом».

«Доброго вечора, ми з України!»: автори треку отримали нагороди від Кременчука
2
Автор: Альона Душенко
Теги: Артем Ткаченко Probass ∆ Hardi
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх