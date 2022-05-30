Трек «Доброго вечора, ми з України!» перетнув позначку у 10 мільйонів

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 380

Фраза «Доброго вечора, ми з України» увійшла навіть до Вікіпедії і звучить у приспіві кременчуцького музичного дуету діджеїв PROBASS ∆ HARDI – DJ ProBass (Артем Ткаченко) та DJ Hardi (Максим Мокренко). Вже на сьогодні кількість переглядів перевалила за 10 мільйонів.

Цей трек підіймає дух українців та навіть змушує рашистів красти ці легендарні слова та мелодію.

Цікаво, що знамените «Доброго вечора, ми з України» вимовляють не кременчужани, а Марко Галаневич з популярного українського гурту «ДахаБраха». Хлопці виконали трек ще у жовтні 2021 року, а в березні 2022, у розпал російської агресії, він вийшов на 8 місце в українському чарті Apple Music.

З першого дня повномасштабної війни фраза «Доброго вечора, ми з України» стала культовою. З неї починає свої звернення голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, часто вживає міністр оборони Олексій Резніков, військові, захисники.

Речення наносять на одяг, підписують ним свої профілі у соцмережах – як своєрідний упізнавальний знак і гордість за те, що ти українець. За такий внесок міський голова Кременчука Віталій Малецький нагородив авторів треку нагрудним знаком «За заслуги перед містом».