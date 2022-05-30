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Кременчук, Допомога військовим

З Кременчука воїнам доправили генератор на передові позиції

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 264

 

Дякуємо усім за підтримку українських воїнів, які роблять рашистів хорошими

Воїнам на Харківщину передали генератор, який прибдали за кошти кременчужан та читачів «Кременчуцького Телеграфу». 

Невідомий благодійник доплатив суму, потрібну для купівлі генератора для бійців ЗСУ - $600
- Генератор на бойовій позиції. Його історія досить проста - знайти гроші і привезти ( можна на руках і пішки). На момент потреби я ще не знала ні як будемо доставляти ні як передавати. Про гроші уявлення не мала. На передовій, в пеклі, бензину нема і де заправитись теж. А генератор - це можливість мати зв'язок. Зв'язок- це життя. В прямому смислі слова. В моєму випадку дякуючи Кременчуцький ТелеграфЪ гроші зібрати вдалося швидше ніж його отримати, - написала волонтерка Алла Заможська. 
За словами волонтерки, дістати генератор стало ще тим випробуванням. Генератор з Києва доставили до Кременчука, а звідси на передові позиції до наших хлопців.
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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