З Кременчука воїнам доправили генератор на передові позиції

Воїнам на Харківщину передали генератор, який прибдали за кошти кременчужан та читачів «Кременчуцького Телеграфу».

- Генератор на бойовій позиції. Його історія досить проста - знайти гроші і привезти ( можна на руках і пішки). На момент потреби я ще не знала ні як будемо доставляти ні як передавати. Про гроші уявлення не мала. На передовій, в пеклі, бензину нема і де заправитись теж. А генератор - це можливість мати зв'язок. Зв'язок- це життя. В прямому смислі слова. В моєму випадку дякуючи Кременчуцький ТелеграфЪ гроші зібрати вдалося швидше ніж його отримати, - написала волонтерка Алла Заможська.