Невідомий благодійник доплатив суму, потрібну для купівлі генератора для бійців ЗСУ - $600

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Чоловік передав на купівлю генератора 600 доларів та побажав, щоб редакція не називала його ім’я

Вчора ввечері редакція «Телеграфу» звернулася до кременчужан з повідомленням про те, що для купівлі генератора бійцям ЗСУ вже зібрана майже половина коштів, та пропозицією долучатися до цієї ініціативи. Сьогодні стало відомо, що потрібна сума вже зібрана - на генератор грошей вистачає.

Організаторка зборів коштів волонтерка Алла Заможська написала, що на заклик нашого видання відкликнувся її давній знайомий, який пообіцяв передати на ці цілі 600 доларів США. Разом з іншими внесками небайдужих кременчужан, цих коштів цілком достатньо для придбання генератора, а можливо і ще деяких потрібних речей для військових.

Отже, збір коштів закрито!

Чоловік, що передав таку значну суму на підтримку військових, не захотів, щоб назвали його ім’я.

Дякуємо усім, хто відкликнувся на заклик «Телеграфу» та зробив свій внесок у нашу спільну Перемогу!

Нагадаємо, що кременчуцькі волонтери збирали гроші для закупівлі генератора для бійців на передову. Генератор мають відправити на Харківщину, де служать військовослужбовців, призвані з Кременчука та району.