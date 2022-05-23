На Миргородщині поліція вилучила у чоловіка зброю, набої та вибухонебезпечний предмет

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За незаконне зберігання зброє правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі

Незареєстровану зброю та боєприпаси поліцейські виявили у будинку 45-річного мешканця Миргородського району. Серед вилучених слідчими Миргородського районного відділу поліції: гвинтівка, предмет, схожий на бойову гранату «Ф-1», споряджений магазин до автомата Калашникова, а також понад 180 набоїв.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини за матеріалами Миргородського райвідділу поліції.

- Факт безпідставного зберігання зброї та боєприпасів задокументували оперативники та слідчі районного підрозділу поліції. У рамках відкритого кримінального провадження призначено судову експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, - повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.

Наразі слідчі, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

- Нагадаємо, санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років, - повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.