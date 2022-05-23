Сьогодні День морської піхоти України - декілька цікавих фактів із її славетної історії

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 208

День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

Свято започатковане 2014 року й спочатку відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування встановлена Указом Президента України у 2018 році.

Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Не випадково на беретному знаку морської піхоти — меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який ще у ХVІІ сторіччі воював з москвою.

Гасло морської піхоти — «Вірний завжди» — означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах.

Українські морські піхотинці здобули безсмертну славу в боях з російськими окупантами. У цей день ми згадуємо бойових побратимів — морпіхів, які загинули у боротьбі з підступним ворогом за незалежність нашої держави. Схиляємо голови перед кожним загиблим Героєм. Пам’ять про них назавжди залишиться в наших серцях…

Щиро вітаємо морських піхотинців з їхнім професійним святом! Слава морській піхоті України! Слава Україні!

Ми пишаємося морською піхотою України!

Декілька маловідомих, проте знакових історичних фактів про наших морпіхів:

У сучасному розумінні воєнної науки морська піхота України була створена Верховним Воєводою Української Армії та Флоту гетьманом Павлом Скоропадським, який у перший же місяць свого перебування при владі 23 травня 1918 року видав указ по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби».

У складі морської піхоти України з березня 1919-го діяв 1-й Гуцульський полк морської піхоти Дієвої армії УНР. Підрозділ комплектувався переважно вихідцями з Гуцульщини і Наддністрянщини, які служили в австро-угорському флоті на Адріатиці. Особовий склад Морського полку брав участь у Першому і Другому зимовому походах армії УНР.

Як би це не дивно звучало, але у 1918 році, згідно із секретним наказом по Морському відомству, було створено штаб 1-го ескадрону морської кавалерії.

1 липня 1993 року, після створення Військово-Морських Сил України, в Севастополі був сформований 27-й окремий батальйон морської піхоти, до якого були зараховані найкращі офіцери Чорноморського флоту, які виявили бажання служити Україні.

Від травня 1996 року до листопада 1997 року окрема бригада морської піхоти України входила до складу Національної гвардії України, а у 1997 році морська піхота знову була передана до складу військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України.

Після окупації Криму росією у 2014 році вірними присязі українському народові залишились близько двох сотень морпіхів. Саме вони стали основою сучасної морської піхоти України.

Сучасні з’єднання морської піхоти України мають імена контрадміралів Михайла Білинського та Михайла Остроградського — офіцерів, що стояли біля початків створення морської піхоти України в період Визвольних змагань 1917-1921 років.

З початку війни з росією сім морських піхотинців отримали звання Героя України - нажаль, серед них є й ті, хто удостоєний «Золотої Зірки» посмертно.

Сапер окремої бригади морської піхоти Віталій Скакун, який підірвав Генічеський міст разом із собою, став першим Героєм України (посмертно), удостоєним цього звання після широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Раніше Героєм України було визнано сапера прапорщика В’ячеслава Кубрака.

Разом із побратимами воїни окремої 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського героїчно боронили у повному оточенні Маріуполь упродовж всього часу широкомасштабного вторгнення росії в нашу країну.

Під час оборони Маріуполя 36-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського позбавила боєздатності до 11 батальйонних тактичних груп рашистів.

За матеріалами АрміяInform