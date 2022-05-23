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Сьогодні День морської піхоти України - декілька цікавих фактів із її славетної історії

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 208

 

Вітаємо морських піхотинців та пишаємося морською піхотою України

День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

Свято започатковане 2014 року й спочатку відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування встановлена Указом Президента України у 2018 році.

Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Не випадково на беретному знаку морської піхоти — меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який ще у ХVІІ сторіччі воював з москвою.

Гасло морської піхоти — «Вірний завжди» — означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах.

Українські морські піхотинці здобули безсмертну славу в боях з російськими окупантами. У цей день ми згадуємо бойових побратимів — морпіхів, які загинули у боротьбі з підступним ворогом за незалежність нашої держави. Схиляємо голови перед кожним загиблим Героєм. Пам’ять про них назавжди залишиться в наших серцях…

Щиро вітаємо морських піхотинців з їхнім професійним святом! Слава морській піхоті України! Слава Україні!

Ми пишаємося морською піхотою України!

Декілька маловідомих, проте знакових історичних фактів про наших морпіхів:

  • У сучасному розумінні воєнної науки морська піхота України була створена Верховним Воєводою Української Армії та Флоту гетьманом Павлом Скоропадським, який у перший же місяць свого перебування при владі 23 травня 1918 року видав указ по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби».
  • У складі морської піхоти України з березня 1919-го діяв 1-й Гуцульський полк морської піхоти Дієвої армії УНР. Підрозділ комплектувався переважно вихідцями з Гуцульщини і Наддністрянщини, які служили в австро-угорському флоті на Адріатиці. Особовий склад Морського полку брав участь у Першому і Другому зимовому походах армії УНР.
  • Як би це не дивно звучало, але у 1918 році, згідно із секретним наказом по Морському відомству, було створено штаб 1-го ескадрону морської кавалерії.
  • 1 липня 1993 року, після створення Військово-Морських Сил України, в Севастополі був сформований 27-й окремий батальйон морської піхоти, до якого були зараховані найкращі офіцери Чорноморського флоту, які виявили бажання служити Україні.
  • Від травня 1996 року до листопада 1997 року окрема бригада морської піхоти України входила до складу Національної гвардії України, а у 1997 році морська піхота знову була передана до складу військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України.
  • Після окупації Криму росією у 2014 році вірними присязі українському народові залишились близько двох сотень морпіхів. Саме вони стали основою сучасної морської піхоти України.
  • Сучасні з’єднання морської піхоти України мають імена контрадміралів Михайла Білинського та Михайла Остроградського — офіцерів, що стояли біля початків створення морської піхоти України в період Визвольних змагань 1917-1921 років.
  • З початку війни з росією сім морських піхотинців отримали звання Героя України - нажаль, серед них є й ті, хто удостоєний «Золотої Зірки» посмертно.
  • Сапер окремої бригади морської піхоти Віталій Скакун, який підірвав Генічеський міст разом із собою, став першим Героєм України (посмертно), удостоєним цього звання після широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Раніше Героєм України було визнано сапера прапорщика В’ячеслава Кубрака.
  • Разом із побратимами воїни окремої 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського героїчно боронили у повному оточенні Маріуполь упродовж всього часу широкомасштабного вторгнення росії в нашу країну.
  • Під час оборони Маріуполя 36-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського позбавила боєздатності до 11 батальйонних тактичних груп рашистів.

За матеріалами АрміяInform

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Автор: Віктор Крук

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Теги: морська піхота ЗСУ свято бригада
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