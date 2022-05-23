Хоч Кременчуцька міська рада вже вирішила будувати 3 котельні, розглядаються й інші варіанти

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 1 193

Комісія, що була створена відповідно до наказу начальника Кременчуцької військової районної адміністрації №126 від 13 травня працює та аналізує усі можливі варіанти забезпечення опаленням багатоповерхівок у Кременчуці. Її робота триває, незважаючи на те, що минулої п’ятниці Кременчуцька міська рада, не дочекавшись висновків та пропозицій фахівців цієї комісії, прийняла рішення щодо будівництва трьох нових котельнь та нової газорозподільчої станції з газогоном орієнтовною вартістю 2,34 млрд грн.

Про реальність будівництва трьох локальних котельнь, джерела коштів на реалізацію такого вартісного проєкту, роботу комісії та інші варіанти опалення багатоповерхівок журналісти запитали на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.

- Це довгий проєкт. Термін його реалізації від 9 місяців до 1,5 років. Самі будівлі котельнь можна встигнути збудувати до зими, а отримати та підключити обладнання за такий строк - нереально. Незважаючи на прийняття Кременчуцькою міською радою такого рішення, робота призначеної мною комісії триває і нею розглядаються усі можливі варіанти, як забезпечити кременчужан теплом до початку опалювального сезону. Швидко це можна зробити шляхом переходу на індивідуальне опалення квартир чи встановлення автономного опалення будинків. Ми зробимо все можливе, щоб кременчужани взимку були з опаленням, - запевнив Олег Лєднік.

На запитання щодо того, де міська рада може знайти 2,34 млрд грн для реалізації свого проєкту, очільник РВА відповів, що це можуть бути гроші не тільки від держави, а й від інвесторів - як кредити, так і прямі інвестиції.

Нагадаємо, що начальник Кременчуцької РВА видав наказ щодо утворення комісії при міськвиконкомі Кременчуцької міської ради, з залученням фахівців житлово-комунального господарства, газопостачаючих кампаній та представника районної адміністрації, яка має розглянути усі можливі варіанти опалення житлових будинків, все прорахувати та надати свої пропозиції.

Проте, ці питання знаходяться у сфері повноважень Кременчуцької об’єднаної територіальної громади, яка мала б розглядатися усі можливі варіанти: як можливість будівництва трьох локальних котельнь, так і встановлення індивідуального опалення у квартирах, або автономне опалення багатоповерхівок шляхом встановлення міні-котельнь на кожний окремий будинок. Однак, поки що міська влада обрала перший варіант, не чекаючи висновків комісії.