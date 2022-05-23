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Кременчук, Надзвичайні новини

Про ситуацію на Кременчуччині, закриття пунктів видачі допомоги ВПО та коли буде пальне на АЗС

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 042

 

Пункти видачі продовольчих наборів для вимушених переселенців починають закривати

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства, пожеж та підпалів у районі за минулий день не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора патрульна поліція 12 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно двох п’яних водіїв поліцейські склали адмінпротоколи за ст.130 КУАП. Нагадаємо, що окрім сплати великих штрафів ці громадяни можуть лишитися і своїх автівок, адже у період військового стану їх дозволено вилучати на потреби ЗСУ.

Також було затримано двох осіб за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Наразі по цим випадкам проводяться слідчі дії.

- Резонансних злочинів минулої доби у районі не скоєно. Не було і жодного випадку пожежі чи підпалу сухої рослинності. Це свідчить про зростання свідомості громадян, які не відволікають правоохоронців та ДСНС від виконання своїх завдань. Ворог у нас один і ми його переможемо!, - заявив Олег Лєднік.

Він додав, що у Кременчуцькому районі продовжують працювати 11 пунктів видачі гуманітарної допомоги для ВПО. Два пункти – в Омельницькій та Оболонській територіальних громадах закрили через те, що така допомога була видана усім вимушеним переселенцям, які зареєстровані на території цих громад.

На питання щодо ситуації з пальним Олег Лєднік відповів, що вона залишається складною, адже у першу чергу уряд забезпечує пальним ЗСУ, підприємства критичної інфраструктури та регіони, де ведуться бойові дії.

- Полтавщина знаходиться на другій лінії фронту – це економічний фронт. Урядом вживають заходи, щоби прискорити постачання пального. Ситуація поступово покращується, - пояснив очільник РВА.

За його словами, у Кременчуцькому районі вдалося зберегти роботу приміського транспорту на усіх маршрутах. Скарги щодо порушень у його роботі поодинокі і по ним швидко приймаються рішення щодо вирішення проблемних питань.

Щодо оформлення документів для добровольців ДФТГ Олег Лєднік заявив, що незабаром кожному добровольцю буде видане посвідчення за його підписом та печаткою Кременчуцької РВА, яке буде офіційним документом для пред’явлення за місцем роботи чи в інших випадках. Необхідна кількість бланків для таких посвідчень вже замовлена.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцький район добровольче формування нетверезий водій маршрутки
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