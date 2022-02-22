«Доброго вечора, ми з України»: кременчужанин Dj Probass «підірвав» TikTok та YouTube

Кременчужанин Артем Ткаченко Dj Probass та Hardi «підірвав» TikTok та YouTube. Їх трек «Доброго вечора ми з України» увійшов у топи музичних треків. Понад 100 000 кліпів у TikTok та мільйон переглядів у YouTube.
Музикантам вдалося створити трек, який підкреслює українську культуру, але при цьому звучить сучасно й молодіжно. У треку «Доброго вечора ми з України» звучить сопілка, скрипка й частини народного хору.
Їх музика об'єднала українців. До трендів у тік тоці приєдналися музиканти, спортсмени, військові, серед яких еліта - Сили спеціальних операцій.
Для підтримки української армії та підняття бойового духу на відео з військовими використовують трек кременчужанина Артема Ткаченка «Доброго вечора, ми з України».
Пропонуємо долучитися й підтримати кременчужан. Для цього необхідно записати відео з треком «Доброго вечора, ми з України» й позначити @djprobass в інстаграм та фейсбуці.
Як раніше писав ТЪ, легендарний хіп-хоп гурт ТНМК спільно з кремечужанами створили неймовірний трек «Пам’ятай». Музиканти присвятили пісню захисникам України.
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