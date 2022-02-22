«Доброго вечора, ми з України»: кременчужанин Dj Probass «підірвав» TikTok та YouTube

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 475

Музика, яка об'єднує українців та надихає у важкий час

Кременчужанин Артем Ткаченко Dj Probass та Hardi «підірвав» TikTok та YouTube. Їх трек «Доброго вечора ми з України» увійшов у топи музичних треків. Понад 100 000 кліпів у TikTok та мільйон переглядів у YouTube.

- Ми безмежно вдячні всім нашим людям. 100К!!!! Сто тисяч кліпів!! Ааааа. Більш ніж 100 000 кліпів зараз в TIK - TOK на наш трек PROBASS ∆ HARDI - «Доброго вечора, ми з України». Це, мабуть, сон!!! Дякуємо всім хто знімав і знімає відоси під нашу музику, це неймовірно надихає!, - поділився своїми емоціями у соцмережах Артем Ткаченко. - Перший 1 000 000 переглядів у YouTube. Дякуємо Вам за це! Ваші коментарі дуже надихають і хочу зізнатися, скоро відбудеться реліз нового треку, тому що робота на студії кипить щодня.

Музикантам вдалося створити трек, який підкреслює українську культуру, але при цьому звучить сучасно й молодіжно. У треку «Доброго вечора ми з України» звучить сопілка, скрипка й частини народного хору.

Їх музика об'єднала українців. До трендів у тік тоці приєдналися музиканти, спортсмени, військові, серед яких еліта - Сили спеціальних операцій.

Для підтримки української армії та підняття бойового духу на відео з військовими використовують трек кременчужанина Артема Ткаченка «Доброго вечора, ми з України».

Пропонуємо долучитися й підтримати кременчужан. Для цього необхідно записати відео з треком «Доброго вечора, ми з України» й позначити @djprobass в інстаграм та фейсбуці.

Як раніше писав ТЪ, легендарний хіп-хоп гурт ТНМК спільно з кремечужанами створили неймовірний трек «Пам’ятай». Музиканти присвятили пісню захисникам України.