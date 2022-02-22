22 лютого у Кременчуці від ускладнень COVID-19 померли троє людей

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22 лютого в місті зареєстрували 180 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 93 жінки віком від 18 до 88 років, 67 чоловіків віком від 18 до 70 років, 15 дітей віком від 1 до 17 років та п'ять дітей до року. Із вперше виявлених випадків захворювання 167 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 13 – лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лежить 141 людина. Одужало 240 осіб.

На жаль, померли три пацієнти: дві жінки віком 71 і 74 роки та один чоловік 78 років. Із числа померлих пацієнтів - один вакцинований.

Загалом у місті нараховують 22 834 хворих, одужало 19 474, померло 706.