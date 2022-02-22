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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців: повний текст промови

Вчора, 23:55 Переглядів: 254

 

Увечері 22 лютого Президент звернувся до українців з приводу визнання Росією так званих «ЛДНР»

Глава держави оголосив про свої рішення, серед яких призов резервістів.

Повний текст звернення:

Вільний народе вільної країни!
Я обіцяв, що ми з вами будемо говорити часто, а головне чесно.

Зараз за київським часом 22 година. Як і обіцяв - відкрито розповідаю про всі наші дії, аби ви точно розуміли що відбувається в Україні та за її межами.

Вчора РФ визнала незалежність квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні - ратифікувала так звані "угоди" та надала дозвіл президенту Росії на використання збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України.

На зміну "нас там нет" прийшло офіційне "мы все таки тут". Ухвалене на найвищому політичному рівні - одноголосно. І дає чітку відповідь - хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель.

Цим рішенням Росія фактично вийшла з Мінських домовленостей.
Тих самих, що за її словами не мали жодної альтернативи. Особисто для нас - альтернативи не має завершення війни, а не майданчик або формат, щоб домовитись про це.

Я готовий робити це як у двосторонньому форматі, так і за участі інших лідерів. Але хочу підкреслити що для мене головне - збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

Перший - над яким ми працюємо - саміт лідерів держав - постійних членів Радбезу ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові.

Я також радий, що партнери показують що альтернативи не має і запровадження санкцій. Вчора я говорив з президентом США Джо Байденом, який ухвалив запровадження санкцій проти так званих "ЛНР/ДНР", а також Росії. Також я мав розмову з прем’єром Великобританії Джонсоном. Сьогодні він оголосив про санкції щодо російських банків і олігархів. Крім цього канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу "Північний потік -2".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава також запровадить економічні санкції за порушення нашого суверенітету і територіальної цілісності.

Дякуємо також за фінансову підтримку. Ми вже отримали рішення США, Канади, Євросоюзу, Великобританії, Франції, Японії та Світового банку. Це потрібні ресурси аби забезпечити стійкість української економіки.

Щодо безпеки і оборони. На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

Мною, як верховним головнокомандувачем Збройних сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період.

Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці.

За рішенням головнокомандувача Збройних сил, найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.

Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування нашої потужної армії.

Патріот - це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Що зменшить ціни на заправках. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці.

Зараз всім українським політикам час бути державними діячами. Відкинути свої амбіції, заради нашої держави. Перед записом цього відео я зустрівся з усіма лідерами парламентських фракцій і груп. Всі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики і всі партії одного кольору - синьо-жовтого.

Завтра у мене буде зустріч з ТОП-50 нашого великого бізнесу. Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на нашій український землі. Яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати - нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати і зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті.

Шановні громадяни!
Українці – мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо.
Нас чекає щоденна, важка робота. І ми до неї готові. Впевненість в собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі.
Не ридать, а здобувать!
Слава Україні!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти президент Зеленский звернення
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