«Обличчя дитини закрили металевою конструкцією»: зрушення щодо панно «Миру старій та мудрій Землі» у центрі Кременчука

У центрі Кременчука навколо панно «Миру старій та мудрій Землі» розгорівся скандал. Нові орендарі закрили мурал залізною конструкцією. У соцмережах небайдужі кременчужани підняли питання щодо збереження пам'ятки монументального мистецтва. На засіданні виконкому міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що спілкувався з власником ресторану, які обіцяли прибрати конструкцію.
За його словами «мир» пробили, а обличчя дитини прикрили.
Сьогодні, 22 лютого, «Кременчуцький ТелеграфЪ» помітив як з муралу «Миру старій та добрій Землі» почали прибирати будівельну конструкцію й відкрили пам'ятку монументального мистецтва.
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