Затяжна термомодернізація у Кременчуці: з генпідрядника так і не стягнули штраф за зрив строків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 285

І не доповіли про оплату виконаних робіт на бюджетній депутатській комісії

Затяжна термомодернізація громадських будівель у Кременчуці залишається в центрі уваги активістів і депутатів. Нагадаємо, терміни ремонтів у дитсадках були зірвані – вони тривалий час були зачинені. І депутати міськради ставили питання про штрафні санкції до генпідрядника - ТОВ «ММС «Арт-Проже».

Відтак, ні замовник проєкту - комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосерісна компанія», ні міськвиконком так і не звернулися з вимогою чи позовом до генпідрядника щодо стягнення штрафних санкцій, пені за порушення обов'язків, зриву строків виконання робіт за контрактом. На це звернув увагу активіст Олег Биков. Він повідомив, що звернуся з цього приводу до прокуратури.

«Відповідно до статті 23 Закону України «Про прокуратуру», коли органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не виконують свої обов'язки, ви зобов’язані захистити інтереси держави, зокрема громади нашого міста! Наказ офісу генерального прокурора № 389 від 21 серпня 2020 р. вам також у допомогу. Готуйте листи до виконкому, КП КМЕК , претензії, вимоги, вивчайте матеріали та врешті решт подавайте позов до Господарського суду!» - написав Олег Биков.

22 лютого питання про КМЕК та її контракт в чергове розглянула депутатська бюджетна комісія під головуванням Олександра Плескуна. Зокрема, комісія давала доручення КМЕК надати інформацію про стан виконання робіт та суму, сплачену за актами виконаних робіт. Проте на засідання комісії КМЕК цю інформацію не надало, ніхто з керівництва не з’явився.

Нагадаємо, мер Кременчука Віталій Малецький не подовжив контракт керівнику КМЕК Вадиму Качану. Однак він і досі виконує обов’язки директора – про це ТЪ повідомили на підприємстві.