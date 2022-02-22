За результатами соцопитування половина українців готові воювати чи допомагати армії

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Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи»

Росія зосереджує свої війська на кордонах України та демонструє готовність почати нове вторгнення. Українців запитали, якою буде їхня реакція, якщо це станеться.

47,7% опитаних відповіли, що готові або воювати, або надавати іншу допомогу українській армії.

25,2% готові надавати посильну невійськову допомогу (грошима, роботою, як донора крові тощо).

14,3% приєднаються до добровольчих сил для боротьби з агресором на фронті та в тилу ворога.

8,2% готові приєднатися до Збройних Сил для відбиття російської агресії.

17,7% респондентів нічого не робитимуть, намагатимуться просто вижити.

3,1% заявили, що виїдуть із країни.

13,5% не вірять у те, що це взагалі може статися.

18,2% заявили, що їм важко відповісти.

Опитування проводилося з 1 по 12 лютого, було опитано 2001 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій, методом особистого інтерв'ю (face-to-face). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.